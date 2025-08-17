Depressão e ansiedade: doenças invisíveis e aposentadoria

Tem gente que acha que depressão e ansiedade são “mimimi”… Mas não sabe que essas doenças podem aposentar mais cedo. Sim, isso mesmo. Não é exagero. Não é “brecha” e nem “jeitinho”. É lei.

Você já reparou como, nos últimos anos, falar sobre depressão e ansiedade deixou de ser tabu e passou a ser uma conversa presente em qualquer roda de amigos, redes sociais e até programas de TV? O que antes era escondido atrás de um sorriso forçado, hoje começa a ser exposto, ainda que timidamente.

Todavia, há um detalhe que quase ninguém comenta — e que talvez mude completamente a forma como você enxerga essas doenças: elas podem, sim, garantir não apenas benefícios por incapacidade, mas também antecipar sua aposentadoria por Tempo de Contribuição ou por Idade (e com um cálculo muito mais vantajoso), dentro da Lei Complementar nº 142/2013 (Aposentadoria da Pessoa com Deficiência).