Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 14, em Franca:
Nome: Arminda Rodrigues Barbosa
Idade: Não informada
Local do velório: Assistência Funerária Getsêmani Piumhi
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade Piumhi
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: William Toledo de Paula
Idade: 40 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Aparecida Ventura
Idade: 94 anos
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Waldemir Marques da Silva
Idade: 65 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Marcio Donizete Garcia
Idade: 57 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Debrair Alves de Lima
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
