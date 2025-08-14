Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 14, em Franca:

Nome: Arminda Rodrigues Barbosa

Idade: Não informada

Local do velório: Assistência Funerária Getsêmani Piumhi

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade Piumhi

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: William Toledo de Paula

Idade: 40 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h