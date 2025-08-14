14 de agosto de 2025
LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 14, em Franca:

Nome: Arminda Rodrigues Barbosa
Idade: Não informada
Local do velório: Assistência Funerária Getsêmani Piumhi
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade Piumhi
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: William Toledo de Paula
Idade: 40 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Aparecida Ventura
Idade: 94 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 6
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Waldemir Marques da Silva 
Idade: 65 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Marcio Donizete Garcia 
Idade: 57 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Debrair Alves de Lima 
Idade: 82 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 8 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

