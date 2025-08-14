Enterro de morador de Franca morto na Bandeirantes será nesta 5ª

O velório e sepultamento de William Toledo de Paula, de 40 anos, funcionário da empresa Irroba E-commerce, em Franca, acontecem nesta quinta-feira, 14. Ele morreu em um trágico acidente na tarde dessa quarta-feira, 13, na Rodovia dos Bandeirantes. O velório será realizado no Velório São Vicente, sala 9, das 12h às 16h, seguido de sepultamento no Cemitério Santo Agostinho.
William, que dirigia o carro da empresa no momento da tragédia, morreu ao colidir o veículo, um Ford Ka, contra a traseira de uma carreta parada no acostamento. A violência do impacto não deu chances de socorro. Outros três ocupantes do carro, que seriam funcionários da Irroba, foram socorridos em estado grave. Um deles seria o dono da empresa, Rodrigo Carvalho Santos.
A notícia abalou profundamente familiares, amigos e colegas de trabalho, que inundaram as redes sociais com mensagens de despedida. “Você sorriu e chorou comigo. Você coloria nossos dias e será eternamente lembrado”, escreveu Vânia Carvalho, colega de trabalho. Outro amigo escreveu: “Você foi um homem brilhante e bondoso, digno de viver para sempre.”
A agora viúva, Michelle Oliveira, expressou em um desabafo comovente a dor da perda. "Meu amor, meu lindo, não era esse o combinado, você voltaria para mim. Agora tem um buraco no meu peito. Nossas almas já estavam unidas muito antes de nos encontrarmos. Eu te dei todo o meu amor e nunca fui tão amada. Obrigada por me ensinar o que é amor."
William deixa uma filha e um legado marcado pela paixão pela vida, pela família, pelas corridas de rua, pelo trabalho, pelos amigos e pelo seu time do coração, o Corinthians.
Nota de pesar
A empresa Irroba E-commerce divulgou nota de pesar, nessa quarta-feira. Confira, na íntegra:
"Comunicamos, com profundo pesar, que nesta quarta-feira, 13/08/2025, houve um acidente no quilômetro 164 da Rodovia Bandeirantes, em Limeira, envolvendo quatro integrantes de nosso time, resultando no falecimento do colaborador William Toledo de Paula.
Os outros três colaboradores feridos foram encaminhados ao hospital e estão recebendo os devidos cuidados médicos.
A Irroba E-commerce agradece o apoio e a compreensão de todos os nossos clientes e parceiros. Nossos pensamentos estão com a família de William e seguimos trabalhando para garantir que todas as operações e atendimentos continuem como mesmo cuidado e atenção de sempre."
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.