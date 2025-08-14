Enterro de morador de Franca morto na Bandeirantes será nesta 5ª

O velório e sepultamento de William Toledo de Paula, de 40 anos, funcionário da empresa Irroba E-commerce, em Franca, acontecem nesta quinta-feira, 14. Ele morreu em um trágico acidente na tarde dessa quarta-feira, 13, na Rodovia dos Bandeirantes. O velório será realizado no Velório São Vicente, sala 9, das 12h às 16h, seguido de sepultamento no Cemitério Santo Agostinho.

William, que dirigia o carro da empresa no momento da tragédia, morreu ao colidir o veículo, um Ford Ka, contra a traseira de uma carreta parada no acostamento. A violência do impacto não deu chances de socorro. Outros três ocupantes do carro, que seriam funcionários da Irroba, foram socorridos em estado grave. Um deles seria o dono da empresa, Rodrigo Carvalho Santos.

A notícia abalou profundamente familiares, amigos e colegas de trabalho, que inundaram as redes sociais com mensagens de despedida. “Você sorriu e chorou comigo. Você coloria nossos dias e será eternamente lembrado”, escreveu Vânia Carvalho, colega de trabalho. Outro amigo escreveu: “Você foi um homem brilhante e bondoso, digno de viver para sempre.”