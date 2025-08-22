Alerta sobre leishmaniose: veja como proteger seu cão em Franca

A Vigilância Ambiental de Franca realizou, na semana passada, uma campanha de conscientização sobre a Leishmaniose Visceral Canina, uma doença grave, sem cura, mas que pode ser prevenida com cuidados simples.
A iniciativa fez parte da Semana Estadual de Prevenção e Controle da doença. Equipes da saúde estiveram nas ruas e em escolas distribuindo folhetos e orientando a população sobre as formas de evitar a proliferação do "mosquito palha", o transmissor da leishmaniose.
A doença, que pode ser fatal se não for tratada, pode ser identificada a partir de sintomas como febre, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento e anemia no animal.
Como prevenir a Leishmaniose
A principal forma de combate é evitar a proliferação do mosquito transmissor. A Vigilância Ambiental orienta:
- Limpeza: Mantenha os ambientes dos animais sempre limpos, recolhendo folhas, frutos e fezes dos quintais e jardins.
- Lixo: Embale bem o lixo doméstico e respeite os dias e horários da coleta.
- Proteção: Utilize produtos veterinários que repelem o mosquito, como coleiras, sprays e shampoos específicos.
- Guarda Responsável: Não permita que os animais fiquem soltos nas ruas.
Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Vigilância Ambiental pelo telefone (16) 3706-8456.
