Alerta sobre leishmaniose: veja como proteger seu cão em Franca

A Vigilância Ambiental de Franca realizou, na semana passada, uma campanha de conscientização sobre a Leishmaniose Visceral Canina, uma doença grave, sem cura, mas que pode ser prevenida com cuidados simples.

A iniciativa fez parte da Semana Estadual de Prevenção e Controle da doença. Equipes da saúde estiveram nas ruas e em escolas distribuindo folhetos e orientando a população sobre as formas de evitar a proliferação do "mosquito palha", o transmissor da leishmaniose.

A doença, que pode ser fatal se não for tratada, pode ser identificada a partir de sintomas como febre, fraqueza, perda de apetite, emagrecimento e anemia no animal.

Como prevenir a Leishmaniose