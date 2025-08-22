Ciênciamóvel retoma atividades e visita escolas de Franca

O projeto Ciênciamóvel, da Secretaria de Educação de Franca, retomou suas atividades neste segundo semestre, levando experiências científicas interativas para os alunos da rede municipal. No último dia 13, a carreta da ciência esteve na Emeb "Professor Antônio Manoel de Paula", no Jardim Aeroporto 2.

Durante a visita, os estudantes participaram de uma aula prática sobre biologia, com acesso a esqueletos de animais, modelos do corpo humano e imagens sobre o processo gestacional. A escola recebeu uma nova visita nesta semana para atender todos os 460 alunos da unidade.

O Ciênciamóvel reiniciou seu roteiro neste mês, na Emeb "Professora Maria Antônia Stevanato", no Jardim Paraty. O projeto, que já atendeu 4,5 mil pessoas no primeiro semestre, utiliza um caminhão adaptado para levar a estrutura de um laboratório até os bairros, despertando a curiosidade e o interesse dos alunos pelos estudos.