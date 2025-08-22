24 de agosto de 2025
ALEITAMENTO MATERNO

UBSs promovem 'Agosto Dourado' com foco na rede de apoio

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Campanha durará durante todo mês de agosto
Campanha durará durante todo mês de agosto

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Franca estão realizando, ao longo deste mês, uma série de atividades para marcar o "Agosto Dourado", campanha nacional de incentivo ao aleitamento materno. A iniciativa promove rodas de conversa e orientações práticas para mães, pais e familiares, com foco em fortalecer a rede de apoio à lactante.

Profissionais como enfermeiros, fonoaudiólogos e dentistas pediátricos conduzem os encontros, abordando temas como a posição correta para amamentar, os cuidados com as mamas e, principalmente, o papel fundamental que o parceiro e a família desempenham para que a mãe se sinta segura e acolhida.

“O foco deste ano é justamente fortalecer a rede de apoio. Quando a mãe é acolhida, amamenta com mais confiança e por mais tempo, garantindo todos os benefícios que o leite materno proporciona”, destacou Simone Borges da Silva, diretora da UBS do Jardim Paulista.

Naiane Cristina da Silva, mãe de primeira viagem, ressaltou o valor das informações recebidas. “Cada palavra foi um aprendizado. É tudo muito novo para mim e ter este apoio na unidade faz toda diferença”, comentou.

Brenda Aparecida Medeiros, também mãe recente, concordou. “Aprendi coisas que não sabia e já vou colocar em prática. Foi muito importante receber estas informações, principalmente neste início, que é tão desafiador”.

A Secretaria de Saúde reforça que as mães podem procurar as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, sempre que tiverem dúvidas ou dificuldades com a amamentação.

