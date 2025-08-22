UBSs promovem 'Agosto Dourado' com foco na rede de apoio

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Franca estão realizando, ao longo deste mês, uma série de atividades para marcar o "Agosto Dourado", campanha nacional de incentivo ao aleitamento materno. A iniciativa promove rodas de conversa e orientações práticas para mães, pais e familiares, com foco em fortalecer a rede de apoio à lactante.

Profissionais como enfermeiros, fonoaudiólogos e dentistas pediátricos conduzem os encontros, abordando temas como a posição correta para amamentar, os cuidados com as mamas e, principalmente, o papel fundamental que o parceiro e a família desempenham para que a mãe se sinta segura e acolhida.

“O foco deste ano é justamente fortalecer a rede de apoio. Quando a mãe é acolhida, amamenta com mais confiança e por mais tempo, garantindo todos os benefícios que o leite materno proporciona”, destacou Simone Borges da Silva, diretora da UBS do Jardim Paulista.