UBSs promovem 'Agosto Dourado' com foco na rede de apoio

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Franca estão realizando, ao longo deste mês, uma série de atividades para marcar o "Agosto Dourado", campanha nacional de incentivo ao aleitamento materno. A iniciativa promove rodas de conversa e orientações práticas para mães, pais e familiares, com foco em fortalecer a rede de apoio à lactante.
Profissionais como enfermeiros, fonoaudiólogos e dentistas pediátricos conduzem os encontros, abordando temas como a posição correta para amamentar, os cuidados com as mamas e, principalmente, o papel fundamental que o parceiro e a família desempenham para que a mãe se sinta segura e acolhida.
“O foco deste ano é justamente fortalecer a rede de apoio. Quando a mãe é acolhida, amamenta com mais confiança e por mais tempo, garantindo todos os benefícios que o leite materno proporciona”, destacou Simone Borges da Silva, diretora da UBS do Jardim Paulista.
Naiane Cristina da Silva, mãe de primeira viagem, ressaltou o valor das informações recebidas. “Cada palavra foi um aprendizado. É tudo muito novo para mim e ter este apoio na unidade faz toda diferença”, comentou.
Brenda Aparecida Medeiros, também mãe recente, concordou. “Aprendi coisas que não sabia e já vou colocar em prática. Foi muito importante receber estas informações, principalmente neste início, que é tão desafiador”.
A Secretaria de Saúde reforça que as mães podem procurar as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, sempre que tiverem dúvidas ou dificuldades com a amamentação.
