Fussol ainda tem vagas para cursos gratuitos de gastronomia

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade de Franca) ainda está com vagas abertas para cursos gratuitos na área de gastronomia, uma excelente oportunidade para quem busca qualificação profissional e uma nova fonte de renda. As inscrições devem ser feitas pela internet, exclusivamente pelo link, clicando aqui. Mais informações pelo telefone (16) 3711-9311.

As capacitações são oferecidas em parceria com o Sebrae e o Senai e acontecem em diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso da população.

Confira as opções com vagas abertas: