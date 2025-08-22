Fussol ainda tem vagas para cursos gratuitos de gastronomia

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade de Franca) ainda está com vagas abertas para cursos gratuitos na área de gastronomia, uma excelente oportunidade para quem busca qualificação profissional e uma nova fonte de renda. As inscrições devem ser feitas pela internet, exclusivamente pelo link, clicando aqui. Mais informações pelo telefone (16) 3711-9311.
As capacitações são oferecidas em parceria com o Sebrae e o Senai e acontecem em diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso da população.
Confira as opções com vagas abertas:
Aprenda a Fabricar e Vender Produtos de Confeitaria (10 vagas):
As aulas começam em 1º de setembro e serão no período noturno, na Casa de Misericórdia, no Centro.
Aprenda a Fabricar e Vender Pães Doces e Semi Doces (16 vagas):
O curso tem início em 16 de setembro e acontecerá à tarde, no Berçário Dona Nina, na Vila Santa Helena.
Aprenda a Fabricar e Vender Pizzas e Salgados Assados (11 vagas):
Com início em 23 de setembro, as aulas serão à noite, na Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na Vila Industrial.
