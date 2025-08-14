14 de agosto de 2025
FOGO INTENCIONAL

Homem é preso suspeito de provocar incêndios em Franca

Por Jordy Silva | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Momento em que vegetação está tomada pelas chamas
Momento em que vegetação está tomada pelas chamas

Um homem foi preso no fim da noite dessa quarta-feira, 13, suspeito de colocar fogo em terrenos no Jardim Santa Lúcia, na zona sul de Franca. Além disso, ele tinha um mandado de prisão em seu nome por roubo.

De acordo com a Polícia Militar, moradores do bairro denunciaram que o suspeito estava ateando fogo em áreas de mata e terrenos baldios. Com as características passadas pela população, uma equipe localizou o homem ainda nas proximidades.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que ele era procurado pela Justiça pelo crime de roubo.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

