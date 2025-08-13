Prefeito escapa de cassação por um voto

A Câmara Municipal de Cristais Paulista decidiu pela permanência de Elson Gomes (MDB) como prefeito durante a sessão extraordinária na noite desta quarta-feira, 13. O debate, que durou mais de três horas, contou com a participação dos nove vereadores, que se pronunciaram sobre denúncias de irregularidades no uso de recursos do Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

A votação final teve quatro votos pela absolvição e cinco pela cassação. No entanto, para afastar um prefeito, é preciso quórum qualificado de dois terços dos vereadores — ou seja, seis votos favoráveis. Assim, faltou um voto para a cassação, e o prefeito permaneceu no cargo.

A base governista foi formada por Ana Lívia Coelho (PSB), Cássio Castro (PSD), Silvio Santos e Cristiano Oliveira, que votaram “não” em todos os quesitos, isentando o prefeito de responsabilidade. Já os vereadores Charles Perez (PL), Gabriela Silva (PSDB), Marilene Morais (MDB), Juliano de Castro e Hernane Gomes votaram “sim” em todas as perguntas, favoráveis à cassação.

O caso