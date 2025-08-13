14 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FOGO

Incêndio na região Sul de Franca assusta moradores

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Fumaça provocada pelo incêndio na região Sul de Franca
Fumaça provocada pelo incêndio na região Sul de Franca

Um incêndio em área de mata atingiu, na tarde desta quarta-feira, 13, o Jardim Santa Lúcia, na região Sul de Franca.

O fogo começou por volta das 14h30 e se espalhou rapidamente, alcançando a vegetação nos fundos de bairros próximos, como o Parque Castelo. As chamas se alastraram devido ao tempo seco e ao vento forte registrado no momento.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio e trabalharam para impedir que o fogo avançasse para áreas residenciais. Não houve feridos.

Moradores relataram preocupação com a fumaça densa, que podia ser sentida em diferentes pontos da região.

Motoristas que passavam pela avenida São Vicente conseguiam ver a fumaça cobrindo parte do céu. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários