Incêndio na região Sul de Franca assusta moradores

Um incêndio em área de mata atingiu, na tarde desta quarta-feira, 13, o Jardim Santa Lúcia, na região Sul de Franca.

O fogo começou por volta das 14h30 e se espalhou rapidamente, alcançando a vegetação nos fundos de bairros próximos, como o Parque Castelo. As chamas se alastraram devido ao tempo seco e ao vento forte registrado no momento.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio e trabalharam para impedir que o fogo avançasse para áreas residenciais. Não houve feridos.