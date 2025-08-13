Prefeitura faz 6 mil castrações e atende 400 animais debilitados

A Prefeitura de Franca, por meio do Canil Municipal, realizou 6 mil castrações e atendeu 400 animais vítimas de atropelamentos, debilitados ou submetidos a maus-tratos, de janeiro até o início de outubro deste ano.
A castração gratuita é destinada a cães e gatos (machos e fêmeas), cujos tutores sejam pessoas residentes no município. O responsável pelo animal deve ter mais de 21 anos e apresentar documentos como RG, CPF e comprovante de endereço junto ao Canil.
A Prefeitura também mantém o VetMóvel, que encaminha os animais para tratamento no Hospital Veterinário da Unifran (Universidade de Franca), mediante convênio entre a universidade e o poder público. Este serviço já atendeu 330 cães e gatos neste ano.
Grande porte
A Prefeitura também informou que, neste ano, retirou das ruas da cidade 60 animais — entre equinos, bovinos e muares — por meio do Serviço de Recolha de Animais de Grande Porte, incluindo aqueles soltos ou em situação de maus-tratos.
Os interessados podem contatar sobre esses serviços pelo telefone/WhatsApp do Canil Municipal, (16) 3703-9389, ou pelo 153 da Guarda Civil Municipal.
