Francano é selecionado para o reality show 'Casamento às Cegas'

A nova temporada do reality show Casamento às Cegas, da Netflix, terá um representante de Franca pelo segundo ano consecutivo. Samuel Freiria, 52 anos, artista plástico, visual e tatuador, foi selecionado para integrar o elenco da edição especial dedicada a participantes com mais de 50 anos. Com o slogan “Nunca É Tarde”, o programa contará com pessoas de até 70 anos.

Solteiro há cinco anos e pai de três filhas, de relacionamentos diferentes, Samuel contou que o convite chegou de forma inesperada. “Eu fui convidado pela equipe da Netflix para participar desse reality show e eu aceitei meio de última hora, a princípio estava achando que era falso, que era um golpe, mas depois vi que era real, acabei aceitando”, relatou.

Sobre a dinâmica do programa, ele explica que os participantes se conhecem sem contato visual, baseando-se apenas em conversas. “Você não sabe se é loira, se é negra, se é branca, se o seu cabelo é grande, se tem tatuagem, não tem nenhuma informação pessoal. Apenas o papo, a cidade que a pessoa mora, o que a pessoa gosta de fazer”, descreveu.