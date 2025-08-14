Francano é selecionado para o reality show 'Casamento às Cegas'

A nova temporada do reality show Casamento às Cegas, da Netflix, terá um representante de Franca pelo segundo ano consecutivo. Samuel Freiria, 52 anos, artista plástico, visual e tatuador, foi selecionado para integrar o elenco da edição especial dedicada a participantes com mais de 50 anos. Com o slogan “Nunca É Tarde”, o programa contará com pessoas de até 70 anos.
Solteiro há cinco anos e pai de três filhas, de relacionamentos diferentes, Samuel contou que o convite chegou de forma inesperada. “Eu fui convidado pela equipe da Netflix para participar desse reality show e eu aceitei meio de última hora, a princípio estava achando que era falso, que era um golpe, mas depois vi que era real, acabei aceitando”, relatou.
Sobre a dinâmica do programa, ele explica que os participantes se conhecem sem contato visual, baseando-se apenas em conversas. “Você não sabe se é loira, se é negra, se é branca, se o seu cabelo é grande, se tem tatuagem, não tem nenhuma informação pessoal. Apenas o papo, a cidade que a pessoa mora, o que a pessoa gosta de fazer”, descreveu.
Samuel afirma que aceitou o desafio incentivado por uma de suas filhas, que ao perguntar o que ela achava, ela apoiou que o tatuator participasse do programa. “Eu acho que tem muita gente legal por aí que só precisa se encontrar, e pensei: 'Por que não?'. E decidi participar, e foi muito legal, muito interessante, muito desafiador e esclarecedor também”, contou.
O artista destaca o diferencial dessa edição. “Esse é o primeiro reality show do segmento ‘Casamento às Cegas’ que tem no mundo inteiro com pessoas acima de 50 anos. Nessa edição, todos os participantes têm acima de 50 anos. Então, isso é um diferencial nessa edição nacional agora”.
A estreia da nova temporada está prevista com quatro episódios no dia 10 de setembro; outros quatro, no dia 17 de setembro. Os dois finais, focados nos casamentos, no dia 24 de setembro.
Esse é o segundo francano que participa do mesmo reality show.
