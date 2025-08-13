14 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
SUSTO

Carreta canavieira tomba e espalha carga na rodovia Anhanguera

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Artesp
Carreta tombada no canteiro central da rodovia Anhanguera
Carreta tombada no canteiro central da rodovia Anhanguera

Uma carreta canavieira tombou na manhã desta quarta-feira, 13, no km 360 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o veículo seguia no sentido da capital paulista quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção.

O veículo atravessou para o canteiro central e tombou, espalhando a carga de cana-de-açúcar pelas três faixas de rolamento do sentido Norte.

O condutor, único ocupante, sofreu ferimentos leves. Ele estava consciente, orientado e conseguiu sair caminhando do veículo. A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região.

Por volta das 11h35, uma retroescavadeira chegou ao local para auxiliar na limpeza. Dois minutos depois, o sentido Norte foi totalmente interditado para a remoção da carga. Às 11h39, as faixas 2 e 3 foram liberadas, permanecendo apenas a faixa 1 interditada para a finalização dos trabalhos.

O tempo estava bom no momento do acidente. A pista está liberada.

