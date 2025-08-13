Carreta canavieira tomba e espalha carga na rodovia Anhanguera

Uma carreta canavieira tombou na manhã desta quarta-feira, 13, no km 360 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o veículo seguia no sentido da capital paulista quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção.

O veículo atravessou para o canteiro central e tombou, espalhando a carga de cana-de-açúcar pelas três faixas de rolamento do sentido Norte.