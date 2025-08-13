Semáforos da avenida Major Nicácio estão desligados

Os semáforos da avenida Major Nicácio, na região central de Franca, pararam de funcionar na tarde desta quarta-feira, 13. Foram registrados pelo menos três equipamentos desligados. O problema é em pontos de grande fluxo de veículos, gerando lentidão e confusão entre motoristas e pedestres.
Em casos como esse, a orientação dos especialistas em trânsito é redobrar a atenção. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) determina que, quando o semáforo não está funcionando, o cruzamento deve ser tratado como uma parada obrigatória - ou seja, o motorista deve reduzir a velocidade, parar e avançar somente quando tiver certeza de que é seguro.
Pedestres também precisam ter cuidado extra, atravessando apenas após verificar que todos os veículos pararam.
De acordo com a Prefeitura de Franca, os semáforos da avenida Major Nicácio, próximos ao cruzamento da avenida Presidente Vargas, "estão com o funcionamento interrompido, devido a manutenção na rede elétrica realizada pela empresa responsável pelo serviço na cidade".
