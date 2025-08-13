14 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÂNSITO

Semáforos da avenida Major Nicácio estão desligados

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Giovanna Attili/GCN
Semáforo desligado e caminhões da CPFL, na avenida Major Nicácio
Semáforo desligado e caminhões da CPFL, na avenida Major Nicácio

Os semáforos da avenida Major Nicácio, na região central de Franca, pararam de funcionar na tarde desta quarta-feira, 13. Foram registrados pelo menos três equipamentos desligados. O problema é em pontos de grande fluxo de veículos, gerando lentidão e confusão entre motoristas e pedestres.

Em casos como esse, a orientação dos especialistas em trânsito é redobrar a atenção. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) determina que, quando o semáforo não está funcionando, o cruzamento deve ser tratado como uma parada obrigatória - ou seja, o motorista deve reduzir a velocidade, parar e avançar somente quando tiver certeza de que é seguro.

Pedestres também precisam ter cuidado extra, atravessando apenas após verificar que todos os veículos pararam.

De acordo com a Prefeitura de Franca, os semáforos da avenida Major Nicácio, próximos ao cruzamento da avenida Presidente Vargas, "estão com o funcionamento interrompido, devido a manutenção na rede elétrica realizada pela empresa responsável pelo serviço na cidade".

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários