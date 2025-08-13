Região de Franca tem 22 agências bancárias fechadas em dois anos

Nos últimos dois anos, a região de Franca perdeu 22 agências bancárias, segundo o Sindicato dos Bancários de Franca e Região. O fechamento das unidades físicas tem prejudicado os serviços presenciais, aumentando a preocupação com a sobrecarga de trabalho para os funcionários e o risco de desemprego. Com a digitalização, os bancos têm encerrado gradualmente suas atividades presenciais.
Somente o Santander fechou cinco agências em Franca, além de unidades em Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Guará, Patrocínio Paulista, Restinga e Rifaina. O Itaú encerrou quatro agências em Franca e uma em Ituverava, enquanto o Bradesco fechou três unidades na cidade e uma em cada município de Patrocínio Paulista e Pedregulho.
Em protesto contra essa onda de fechamentos, o Sindicato dos Bancários de Franca e Região aderiu, nessa terça-feira, 12, ao Dia Internacional de Luta, que reivindica a suspensão de demissões e o fechamento de agências. Membros do sindicato realizaram atos em frente a três agências do Bradesco em Franca.
“Quando uma agência é fechada, os clientes são absorvidos por outra unidade mais próxima e isso gera acúmulo de clientes para atendimento sem número de funcionários suficientes, gerando sobrecarga de trabalho e, consequentemente, o surgimento de doenças psíquicas, um mal que acomete cada vez mais a categoria bancária. Outra consequência desse processo é o atendimento precarizado e demorado”, disse o diretor do sindicato, Rogério Marques.
Rogério afirmou que, além do aumento do desemprego, os clientes de cidades menores são os mais prejudicados pelas medidas. “Com o fechamento de agências em cidades menores, as pessoas que mais sofrem são os idosos e aposentados, já que muitos não possuem familiaridade com os aplicativos dos bancos nem com a internet e, por isso, necessitam do atendimento presencial.”
"Com a agência fechada, são obrigados a se deslocar para outra cidade para receber o atendimento, gerando custos adicionais sobre a sua renda", finalizou.
Confira a distribuição de agências fechadas na região:
Santander
- Franca (5)
- Aramina (1)
- Buritizal (1)
- Cristais Paulista (1)
- Guará (1)
- Patrocínio Paulista (1)
- Rifaina (1)
- Restinga (1)
Bradesco
- Franca (3)
- Patrocínio Paulista(1)
- Pedregulho (1)
Itaú
- Franca (4)
- Ituverava (1)
