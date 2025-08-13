Região de Franca tem 22 agências bancárias fechadas em dois anos

Nos últimos dois anos, a região de Franca perdeu 22 agências bancárias, segundo o Sindicato dos Bancários de Franca e Região. O fechamento das unidades físicas tem prejudicado os serviços presenciais, aumentando a preocupação com a sobrecarga de trabalho para os funcionários e o risco de desemprego. Com a digitalização, os bancos têm encerrado gradualmente suas atividades presenciais.

Somente o Santander fechou cinco agências em Franca, além de unidades em Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Guará, Patrocínio Paulista, Restinga e Rifaina. O Itaú encerrou quatro agências em Franca e uma em Ituverava, enquanto o Bradesco fechou três unidades na cidade e uma em cada município de Patrocínio Paulista e Pedregulho.

Em protesto contra essa onda de fechamentos, o Sindicato dos Bancários de Franca e Região aderiu, nessa terça-feira, 12, ao Dia Internacional de Luta, que reivindica a suspensão de demissões e o fechamento de agências. Membros do sindicato realizaram atos em frente a três agências do Bradesco em Franca.