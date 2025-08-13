14 de agosto de 2025
PREOCUPAÇÃO

Região de Franca tem 22 agências bancárias fechadas em dois anos

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sindicato dos Bancários de Franca e Região
Membros do sindicato durante ato em frente a uma agência do Bradesco em Franca
Membros do sindicato durante ato em frente a uma agência do Bradesco em Franca

Nos últimos dois anos, a região de Franca perdeu 22 agências bancárias, segundo o Sindicato dos Bancários de Franca e Região. O fechamento das unidades físicas tem prejudicado os serviços presenciais, aumentando a preocupação com a sobrecarga de trabalho para os funcionários e o risco de desemprego. Com a digitalização, os bancos têm encerrado gradualmente suas atividades presenciais.

Somente o Santander fechou cinco agências em Franca, além de unidades em Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Guará, Patrocínio Paulista, Restinga e Rifaina. O Itaú encerrou quatro agências em Franca e uma em Ituverava, enquanto o Bradesco fechou três unidades na cidade e uma em cada município de Patrocínio Paulista e Pedregulho.

Em protesto contra essa onda de fechamentos, o Sindicato dos Bancários de Franca e Região aderiu, nessa terça-feira, 12, ao Dia Internacional de Luta, que reivindica a suspensão de demissões e o fechamento de agências. Membros do sindicato realizaram atos em frente a três agências do Bradesco em Franca.

“Quando uma agência é fechada, os clientes são absorvidos por outra unidade mais próxima e isso gera acúmulo de clientes para atendimento sem número de funcionários suficientes, gerando sobrecarga de trabalho e, consequentemente, o surgimento de doenças psíquicas, um mal que acomete cada vez mais a categoria bancária. Outra consequência desse processo é o atendimento precarizado e demorado”, disse o diretor do sindicato, Rogério Marques.

Rogério afirmou que, além do aumento do desemprego, os clientes de cidades menores são os mais prejudicados pelas medidas. “Com o fechamento de agências em cidades menores, as pessoas que mais sofrem são os idosos e aposentados, já que muitos não possuem familiaridade com os aplicativos dos bancos nem com a internet e, por isso, necessitam do atendimento presencial.”

"Com a agência fechada, são obrigados a se deslocar para outra cidade para receber o atendimento, gerando custos adicionais sobre a sua renda", finalizou.

Confira a distribuição de agências fechadas na região:

Santander

  • Franca (5)
  • Aramina (1)
  • Buritizal (1)
  • Cristais Paulista (1)
  • Guará (1)
  • Patrocínio Paulista (1)
  • Rifaina (1)
  • Restinga (1)

Bradesco

  • Franca (3)
  • Patrocínio Paulista(1)
  • Pedregulho (1)

Itaú

  • Franca (4)
  • Ituverava (1)

