Mistério ronda servente encontrado morto em estação da Sabesp

As investigações sobre a morte de Emerson dos Santos Silva, de 29 anos, seguem em andamento. O corpo do jovem foi localizado no fim da manhã dessa terça-feira, 12, dentro de uma vala da estação de tratamento de esgoto da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), no Jardim Santa Bárbara, em Franca.
O local é de acesso restrito, fechado, permitindo a entrada apenas de funcionários. A vala onde ele foi encontrado fica junto a um muro, ao lado de uma área de vegetação densa.
Emerson trabalhava como servente de pedreiro. O corpo foi descoberto por um funcionário que, ao chegar para realizar a limpeza e manutenção do gradil, se deparou com o homem submerso na água acumulada na vala, de bermuda, camiseta e tênis.
O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado e fará exames para determinar a causa da morte. De acordo com a Polícia Civil, não há marcas de tiros ou sinais aparentes de violência. Uma das suspeitas é que ele possa ter subido no muro da estação, sofrido uma queda e batido a cabeça.
Familiares contaram que Emerson era usuário e costumava ir à região para consumir drogas.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias exatas da morte e como ele conseguiu acessar a área.
