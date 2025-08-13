Motorista capota picape na Cândido Portinari e fica ferido

O motorista de uma picape ficou ferido após perder o controle da direção e capotar o veículo na rodovia Cândido Portinari, em Pedregulho, no início da tarde desta quarta-feira, 13.
De acordo com informações do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o homem trafegava no trecho entre Cristais Paulista e Pedregulho, quando, na altura do km 425, perdeu o controle da direção. O veículo saiu para o acostamento, onde há vegetação densa, e, ao tentar retornar à pista, o motorista puxou o volante de forma brusca, provocando o capotamento.
O condutor estava sozinho no momento do acidente e sofreu ferimentos leves. A Polícia Rodoviária foi acionada para controlar o trânsito, que ficou parcialmente bloqueado até a retirada do veículo pelo guincho.
A vítima foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, em Franca, onde recebeu atendimento médico.
