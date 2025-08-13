Fogo na serra de Rifaina mobiliza brigadistas pelo segundo dia

O incêndio de grandes proporções que atingiu Rifaina na tarde dessa terça-feira, 12, alcançou a serra da cidade, consumiu parte de um canavial e se aproximou de residências. A ocorrência segue mobilizando equipes nesta quarta-feira, 13.
Segundo a Prefeitura de Rifaina, todo o efetivo disponível foi mobilizado para ajudar no combate ao fogo já na terça-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca também foram acionadas para reforçar a ação contra as chamas.
"Ontem (terça-feira) ficamos até as 22h na ocorrência. Subimos a serra para combater. Subimos o drone nesta manhã (quarta-feira) e ainda possui pequenos focos. Brigadistas irão com bolsões de água nas costas realizar o combate destes pequenos focos", afirmou o vice-prefeito, Cidinho (PSD).
Segundo ele, nesses pontos identificados ainda há emissão de fumaça, mesmo sem chamas, o que exige que sejam completamente apagados para evitar que o incêndio volte a se alastrar.
A mobilização desta quarta-feira conta com o apoio de brigadistas da Defesa Civil e da Usina Buriti, que tem canaviais arrendados na área afetada.
