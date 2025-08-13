14 de agosto de 2025
GRANDE SUSTO

Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Imagens do fogo tomando a região de mata no São Joaquim em Franca
Imagens do fogo tomando a região de mata no São Joaquim em Franca

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite dessa terça-feira, 12, uma área de mata localizada na avenida Joaquim Spereta, no bairro São Joaquim, zona oeste de Franca, próximo ao Bosque dos Angicos.

De acordo com informações de moradores da região, as chamas se espalharam rapidamente, provocando grande clarão, que pôde ser visto de diversos pontos da cidade. Imagens registradas mostram o fogo alto e o trabalho intenso das equipes do Corpo de Bombeiros para controlar a situação.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Ninguém ficou ferido. O trabalho de rescaldo continuou durante a noite para evitar que o fogo voltasse a se espalhar.

A área atingida, próximo ao Bosque dos Angicos "Sebastião Alves Branquinho", é conhecida por concentrar vegetação nativa, o que levanta preocupação sobre os impactos ambientais e a perda de fauna e flora locais.

