Infarto matou 119 em Franca em 2024 e avança entre jovens

O infarto continua sendo uma das principais causas de morte em Franca. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, a cidade registrou 119 óbitos pela doença em 2024, e outros 69 entre janeiro e julho deste ano. Os números acendem um alerta e reforçam a importância da campanha "Agosto Azul e Vermelho", dedicada à conscientização sobre a saúde vascular.

Em todo o Brasil, o cenário é igualmente preocupante, com uma média de 212 mortes por dia em decorrência de infarto agudo do miocárdio no último ano.

“O infarto muitas vezes apresenta sinais prévios, como dor no peito, falta de ar e cansaço extremo. Infelizmente, muitas pessoas ainda ignoram os sintomas e não procuram atendimento a tempo. Esse atraso no socorro pode ser fatal”, alerta o Dr. Ulisses Gianecchini, cardiologista do Grupo Santa Casa de Franca.

Aumento de casos entre jovens