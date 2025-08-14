Prefeitura intensifica a poda de árvores em bairros e avenidas

A Secretaria de Meio Ambiente de Franca segue com um trabalho contínuo de poda de árvores em espaços públicos de toda a cidade. Com cinco equipes em atuação, o serviço passou por diversos bairros, avenidas e escolas nos últimos dias, incluindo o Recanto Elimar, Jardim Líbano e uma APP (Área de Preservação Permanente) no Jardim Paraty na última terça-feira, 12.
Nas últimas semanas, a manutenção também foi realizada em importantes corredores de tráfego, como as avenidas Presidente Vargas e Orlando Dompieri, e em escolas municipais dos bairros Jardim Redentor, Vila Nossa Senhora das Graças e Recanto Elimar 2.
O trabalho, que inclui o rebaixamento e levantamento de copas e a remoção de galhos secos, visa garantir a segurança de pedestres e motoristas, além de evitar interferências na iluminação pública.
Como solicitar o serviço
A Prefeitura reforça que o serviço de poda é realizado exclusivamente em árvores localizadas em espaços públicos, como calçadas e praças. Moradores que identificarem a necessidade de manutenção em sua rua podem fazer a solicitação.
Canais de atendimento
- Central de Atendimento da Prefeitura: Presencialmente (das 8h30 às 16h) ou pelo site oficial.
- Coordenadoria de Limpeza Urbana (telefones): (16) 3711-9440 ou 0800 591 6842.
Para solicitar, é preciso informar o endereço completo e o detalhe do problema. Em casos de pedido para corte da árvore, é obrigatório o envio de uma foto que comprove o risco ou dano que ela está causando. Após a solicitação, uma equipe técnica avalia o caso para agendar o serviço.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.