Prefeitura intensifica a poda de árvores em bairros e avenidas

A Secretaria de Meio Ambiente de Franca segue com um trabalho contínuo de poda de árvores em espaços públicos de toda a cidade. Com cinco equipes em atuação, o serviço passou por diversos bairros, avenidas e escolas nos últimos dias, incluindo o Recanto Elimar, Jardim Líbano e uma APP (Área de Preservação Permanente) no Jardim Paraty na última terça-feira, 12.

Nas últimas semanas, a manutenção também foi realizada em importantes corredores de tráfego, como as avenidas Presidente Vargas e Orlando Dompieri, e em escolas municipais dos bairros Jardim Redentor, Vila Nossa Senhora das Graças e Recanto Elimar 2.

O trabalho, que inclui o rebaixamento e levantamento de copas e a remoção de galhos secos, visa garantir a segurança de pedestres e motoristas, além de evitar interferências na iluminação pública.

Como solicitar o serviço