14 de agosto de 2025
OPORTUNIDADE

UAB Franca oferece 30 vagas para pós-graduação gratuita

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Oportunidade gratuita de pós-graduação em Franca
Oportunidade gratuita de pós-graduação em Franca

Profissionais de Franca com diploma de nível superior têm uma nova oportunidade de qualificação gratuita. A UAB (Universidade Aberta do Brasil), polo Franca, está com inscrições abertas para o curso de Especialização em Educação Financeira, que será oferecido totalmente a distância.

São 30 vagas destinadas ao polo da cidade. A iniciativa é da Unifei (Universidade Federal de Itajubá) e, embora seja voltada especialmente a professores da Educação Básica, está aberta a todos os profissionais graduados que tenham interesse no tema.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 28 de agosto, através do site, clicando aqui. Mais informações (polo Franca): pelo telefone (16) 3711-9224, das 13h às 21h.

