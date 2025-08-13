Mulher é suspeita de incendiar casa após briga no bairro Estação

Um incêndio proposital destruiu uma residência na rua Diogo Feijó, no bairro Estação, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 13. Apesar do susto e da intensa fumaça, ninguém ficou ferido.

Segundo relatos, o imóvel era ocupado por um casal em situação de rua havia cerca de seis meses. Eles não teriam nenhum problema de convivência, mas haviam convidado outra mulher, também sem moradia fixa, para dormir na garagem da casa. O convite foi feito há algumas semanas, mas desde então a convivência se tornou conflituosa.

Vizinhos afirmam que a recém-chegada “dava muito trabalho” e que o casal tentava, sem sucesso, controlar seu comportamento. Ela gritava durante a madrugada, discutia com moradores da rua e causava confusão.