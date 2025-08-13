Cristais decide futuro político do prefeito Elson Gomes nesta 4ª

Na noite desta quarta-feira, 13, a partir das 19h, a Câmara Municipal de Cristais Paulista será palco de uma sessão decisiva e carregada de expectativa. Os nove vereadores da cidade irão votar se o prefeito Elson Gomes (MDB) permanecerá no cargo ou se será cassado.

A decisão encerra um processo político que mobilizou a cidade nos últimos meses e que tem como pano de fundo denúncias envolvendo a aplicação de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

A acusação, apresentada pela ex-secretária municipal de Educação Tamara Raiz, aponta que transferências de verbas do Fundeb para uma conta corrente da Prefeitura, ocorridas desde 2023, não são permitidas pela legislação federal. De acordo com os autos, os valores movimentados somam cerca de R$ 3,6 milhões.