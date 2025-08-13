14 de agosto de 2025
LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 13, em Franca:

Nome: José Pereira da Silva
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Antônio Carlos de Oliveira
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Cleide Pereira Vicente da Silva 
Idade: 67 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h30

Nome: Octavio Procopio 
Idade: 80 anos 
Local do velório: Velório Municipal Leporace, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Marcio Donizete Garcia 
Idade: 57 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Regina Helena Fernandes
Idade: 73 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Crematório Prever Campos Elíseos, Ribeirão Preto
Horário previsto do sepultamento: 9h

