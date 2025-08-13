Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 13, em Franca:
Nome: José Pereira da Silva
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Antônio Carlos de Oliveira
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Cleide Pereira Vicente da Silva
Idade: 67 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h30
Nome: Octavio Procopio
Idade: 80 anos
Local do velório: Velório Municipal Leporace, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Marcio Donizete Garcia
Idade: 57 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Regina Helena Fernandes
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Crematório Prever Campos Elíseos, Ribeirão Preto
Horário previsto do sepultamento: 9h
