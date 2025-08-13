Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 13, em Franca:

Nome: José Pereira da Silva

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Antônio Carlos de Oliveira

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h