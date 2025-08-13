Homem é preso na Estação, em Franca, por agredir ex-companheira

Um homem de 38 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 12 no bairro Estação, em Franca. Ele foi localizado na rua Francisco Marques após policiais receberem informações sobre um mandado de prisão em seu nome.
De acordo com a Polícia Militar, o acusado já respondia em liberdade por um caso de lesão corporal contra a ex-companheira, mas a Justiça alterou o regime para semiaberto, determinando sua captura.
Ao ser abordado, ele admitiu aos policiais que havia se envolvido em um desentendimento com a ex-companheira, o que resultou na acusação de agressão.
Diante do mandado, foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), apresentado ao delegado de plantão e, em seguida, transferido para a Cadeia Pública de Franca, onde cumprirá a nova pena de dois anos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.