Homem é preso na Estação, em Franca, por agredir ex-companheira

Um homem de 38 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 12 no bairro Estação, em Franca. Ele foi localizado na rua Francisco Marques após policiais receberem informações sobre um mandado de prisão em seu nome.

De acordo com a Polícia Militar, o acusado já respondia em liberdade por um caso de lesão corporal contra a ex-companheira, mas a Justiça alterou o regime para semiaberto, determinando sua captura.

Ao ser abordado, ele admitiu aos policiais que havia se envolvido em um desentendimento com a ex-companheira, o que resultou na acusação de agressão.