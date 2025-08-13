14 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FRANCISCO MARQUES

Homem é preso na Estação, em Franca, por agredir ex-companheira

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
CPJ de Franca, onde o acusado foi apresentado ao delegado
CPJ de Franca, onde o acusado foi apresentado ao delegado

Um homem de 38 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 12 no bairro Estação, em Franca. Ele foi localizado na rua Francisco Marques após policiais receberem informações sobre um mandado de prisão em seu nome.

De acordo com a Polícia Militar, o acusado já respondia em liberdade por um caso de lesão corporal contra a ex-companheira, mas a Justiça alterou o regime para semiaberto, determinando sua captura.

Ao ser abordado, ele admitiu aos policiais que havia se envolvido em um desentendimento com a ex-companheira, o que resultou na acusação de agressão.

Diante do mandado, foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), apresentado ao delegado de plantão e, em seguida, transferido para a Cadeia Pública de Franca, onde cumprirá a nova pena de dois anos.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários