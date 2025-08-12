Sesi Franca vence o Mogi em casa pelo Paulista

O Sesi Franca Basquete venceu o Mogi por 80 a 59 na noite desta terça-feira, 12, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela terceira rodada do Campeonato Paulista de Basquete.

O primeiro quarto de jogo foi equilibrado, com o placar apontando 15 a 15. No segundo período, o Franca melhorou no ataque e também na defesa, fazendo 24 a 12, totalizando 39 a 27 no placar geral.

Contando com as "estreias" de David Jackson, Rafael Mineiro e Bennett, o time de Franca abriu mais de 20 pontos de diferença, vencendo o terceiro período por 23 a 14, fazendo um final de jogo tranquilo, empatando o último quarto em 18 a 18.