Câmara aprova extinção da Emdef: 'deixou sucatear'

A Câmara Municipal de Franca aprovou, em primeira votação, o projeto de lei que extingue a Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca). Apesar de discursos a favor e contra a existência da empresa, a proposta foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira, 12.

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB), autor do projeto, afirmou que a empresa acumulava uma dívida de R$ 9 milhões em 2021, quando assumiu a prefeitura em seu segundo mandato (não consecutivo). Em entrevista ao portal GCN/Sampi, em 1º de agosto, o emedebista informou que a dívida atual da Emdef é de R$ 1,3 milhão, dos quais cerca de R$ 900 mil são com a administração municipal.

Inviável economicamente, o projeto que "sepulta" a autarquia foi aprovado por 14 votos favoráveis. Para ser aprovada definitivamente, a proposta passará por segunda votação, que deve acontecer já na próxima sessão ordinária, em 19 de agosto.