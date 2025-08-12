Motociclista fica ferido após batida na avenida São Vicente

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro no início da noite do último domingo, 10, na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca. Uma câmera filmou o acidente e as imagens foram divulgadas nesta terça-feira, 12.

Nas imagens, é possível ver a moto e o carro seguindo no mesmo sentido da via, do Jardim Noêmia ao Residencial Zanetti.

O motociclista reduziu a velocidade para realizar um retorno e foi atingido na traseira pelo carro.