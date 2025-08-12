14 de agosto de 2025
Motociclista fica ferido após batida na avenida São Vicente

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Batida entre carro e moto na avenida São Vicente, em Franca
Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro no início da noite do último domingo, 10, na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca. Uma câmera filmou o acidente e as imagens foram divulgadas nesta terça-feira, 12.

Nas imagens, é possível ver a moto e o carro seguindo no mesmo sentido da via, do Jardim Noêmia ao Residencial Zanetti.

O motociclista reduziu a velocidade para realizar um retorno e foi atingido na traseira pelo carro.

Com o impacto, piloto e garupa caíram no asfalto.

O motociclista sofreu escoriações na perna e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

O passageiro da moto não se feriu. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

