Motorista capota após bater em carro estacionado no Nova Franca

Um motorista saiu ileso de um capotamento na tarde desta terça-feira, 12, após bater em um carro estacionado na rua Francisco Frias Mesquita, no Nova Franca, em Franca.
Segundo o motorista, ele seguia pela rua quando o carro, um Fiat Uno branco, apresentou um problema mecânico e ele perdeu o controle da direção.
O carro bateu em outro que estava estacionado, um Toyota Etios vermelho, e capotou no meio da rua.
Apesar da gravidade, o motorista saiu ileso. Com o impacto da batida, um terceiro carro, um Fiat Punto, foi atingido.
Uma equipe do trânsito da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
Comentários
1 Comentários
-
Tião 2 dias atrásCarro apresentou problema que comédia estava mais de 80km em uma rua que é permitido 40 km depois que abriu a entrada campo Belo via Francisco Frias Mesquita essa rua virou pista de corrida prefeitura já foi comunicada dos fatos e não toma atitude.