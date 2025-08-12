14 de agosto de 2025
ACIDENTE

Motorista capota após bater em carro estacionado no Nova Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Fiat Uno capotado após acidente de trânsito no bairro Nova Franca
Fiat Uno capotado após acidente de trânsito no bairro Nova Franca

Um motorista saiu ileso de um capotamento na tarde desta terça-feira, 12, após bater em um carro estacionado na rua Francisco Frias Mesquita, no Nova Franca, em Franca.

Segundo o motorista, ele seguia pela rua quando o carro, um Fiat Uno branco, apresentou um problema mecânico e ele perdeu o controle da direção.

O carro bateu em outro que estava estacionado, um Toyota Etios vermelho, e capotou no meio da rua.

Apesar da gravidade, o motorista saiu ileso. Com o impacto da batida, um terceiro carro, um Fiat Punto, foi atingido.

Uma equipe do trânsito da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

  • Tião 2 dias atrás
    Carro apresentou problema que comédia estava mais de 80km em uma rua que é permitido 40 km depois que abriu a entrada campo Belo via Francisco Frias Mesquita essa rua virou pista de corrida prefeitura já foi comunicada dos fatos e não toma atitude.