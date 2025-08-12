Motorista capota após bater em carro estacionado no Nova Franca

Um motorista saiu ileso de um capotamento na tarde desta terça-feira, 12, após bater em um carro estacionado na rua Francisco Frias Mesquita, no Nova Franca, em Franca.

Segundo o motorista, ele seguia pela rua quando o carro, um Fiat Uno branco, apresentou um problema mecânico e ele perdeu o controle da direção.

O carro bateu em outro que estava estacionado, um Toyota Etios vermelho, e capotou no meio da rua.