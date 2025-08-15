Franca recebe 34ª Festa da Família Diocesana neste sábado

A Diocese de Franca realiza neste sábado, 16, a 34ª edição da tradicional Festa da Família Diocesana, um dos maiores encontros de fé e comunhão dos católicos da região. O evento será às 16h, no Ginásio Poliesportivo "Pedrocão".
Com o tema “Peregrinos de Esperança” e o lema bíblico “E a esperança não decepciona” (Rm 5,5), a celebração reunirá padres, diáconos, seminaristas, religiosos, famílias, leigos e integrantes de movimentos e pastorais de todas as paróquias da Diocese.
A expectativa é receber caravanas de diversas cidades do território diocesano para um momento de oração, espiritualidade, animação e celebração, destacando o valor da família como dom de Deus e base da sociedade.
O bispo diocesano de Franca, dom Paulo Roberto Beloto, destacou a importância da festa e sua sintonia com o Ano Jubilar. “A Diocese de Franca vai celebrar a 34ª Festa da Família Diocesana e, neste ano, em comunhão com o Ano Jubilar, que tem como tema 'a esperança não decepciona'. O Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, dizia que nós somos peregrinos de esperança."
"Nós celebramos a nossa comunhão, a nossa unidade, que tem alguns pilares muito importantes: professamos a mesma fé, celebramos os mesmos sacramentos, praticamos a mesma caridade e estamos em comunhão com o Papa e com os bispos. Que nesta festa possamos celebrar juntos, como família diocesana, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. O Senhor fez em nós maravilhas, Santo é o seu nome. Que Maria Imaculada Conceição e todos os nossos padroeiros intercedam por nós”, desejou o bispo.
A Festa da Família Diocesana é promovida anualmente e se consolidou como um marco de comunhão eclesial, fortalecendo a unidade e a missão evangelizadora da Igreja Católica na região.
Serviço
Local: Ginásio Poliesportivo Pedrocão - Franca-SP
Data: 16 de agosto de 2025 (sábado)
Horário: 16h
Tema: 'Peregrinos de Esperança'
Lema: 'E a esperança não decepciona' (Rm 5,5)
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.