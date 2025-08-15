Franca recebe 34ª Festa da Família Diocesana neste sábado

A Diocese de Franca realiza neste sábado, 16, a 34ª edição da tradicional Festa da Família Diocesana, um dos maiores encontros de fé e comunhão dos católicos da região. O evento será às 16h, no Ginásio Poliesportivo "Pedrocão".

Com o tema “Peregrinos de Esperança” e o lema bíblico “E a esperança não decepciona” (Rm 5,5), a celebração reunirá padres, diáconos, seminaristas, religiosos, famílias, leigos e integrantes de movimentos e pastorais de todas as paróquias da Diocese.

A expectativa é receber caravanas de diversas cidades do território diocesano para um momento de oração, espiritualidade, animação e celebração, destacando o valor da família como dom de Deus e base da sociedade.