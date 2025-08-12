Incêndio de grandes proporções atinge a serra de Rifaina; ASSISTA

Um incêndio de grandes proporções atinge, nesta terça-feira, 12, a serra de Rifaina, município a 67 km de Franca, no sentido do distrito de Alto Porã. As chamas teriam começado no aterro sanitário da cidade e, rapidamente, se espalharam por um canavial, chegando perigosamente perto de residências.

Imagens recebidas pela reportagem mostram o fogo avançando no entorno do aterro, acompanhado por uma densa cortina de fumaça que cobre o céu da região.

"Estão colocando fogo direto no lixão da cidade e, hoje, o fogo pulou, quase queimou a residência de uma mulher e está queimando o canavial, subindo a serra que liga Rifaina a Alto Porã", relatou o vereador Paulinho Cara Preta (PL).