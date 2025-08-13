Outback Steakhouse abre 37 vagas de emprego em Franca

O Outback Steakhouse, companhia de restaurantes com unidade em Franca, está com 37 vagas abertas para a unidade localizada no shopping da cidade. As oportunidades são para os cargos de atendente de bar, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e recepcionista.

Os candidatos às vagas tem que ter pelo menos 18 anos, ensino médio ou técnico completo, além de disponibilidade de horário, podendo ser necessários em fins de semana e feriados.

O restaurante busca contratar pessoas dedicadas. A experiência não é exigida, segundo cita a descrição dos cargos, isso porque os selecionados deverão passar por um treinamento que ensina a realizar cada função necessária, de forma que o contratado desenvolva sua experiência profissional dentro do próprio ambiente de trabalho.