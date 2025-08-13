Outback Steakhouse abre 37 vagas de emprego em Franca

O Outback Steakhouse, companhia de restaurantes com unidade em Franca, está com 37 vagas abertas para a unidade localizada no shopping da cidade. As oportunidades são para os cargos de atendente de bar, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e recepcionista.
Os candidatos às vagas tem que ter pelo menos 18 anos, ensino médio ou técnico completo, além de disponibilidade de horário, podendo ser necessários em fins de semana e feriados.
O restaurante busca contratar pessoas dedicadas. A experiência não é exigida, segundo cita a descrição dos cargos, isso porque os selecionados deverão passar por um treinamento que ensina a realizar cada função necessária, de forma que o contratado desenvolva sua experiência profissional dentro do próprio ambiente de trabalho.
As vagas para o período noturno são: 5 vagas para atendente de bar; 10 vagas para atendente de restaurante; 4 vagas para recepcionista; 4 vagas para auxiliar de limpeza do salão; 7 vagas para auxiliar de limpeza de cozinha e 3 vagas para auxiliar de cozinha. Já para o período integral, ainda estão disponíveis 4 vagas para auxiliar de cozinha.
As inscrições podem ser feitas pelo site de vagas do Outback, clicando nesse link.
Serviço
- Como participar: a inscrição para o processo seletivo pode ser feita por meio do site Link
- Cargos disponíveis: atendente de bar, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e recepcionista.
- Requisitos: pessoas com ensino médio/técnico completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados.
- Faixa etária: maiores de 18 anos.
- Remuneração: variável de acordo com o cargo exercido e as horas trabalhadas.
- Benefícios: vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica (os dois últimos após o período de experiência).
- Etapas do processo seletivo e duração: inscrição online e entrevistas.
