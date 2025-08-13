14 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VAGAS

Outback Steakhouse abre 37 vagas de emprego em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Outback Steakhouse
Os candidatos às vagas tem que ter pelo menos 18 anos, ensino médio ou técnico completo, além de disponibilidade de horário
Os candidatos às vagas tem que ter pelo menos 18 anos, ensino médio ou técnico completo, além de disponibilidade de horário

O Outback Steakhouse, companhia de restaurantes com unidade em Franca, está com 37 vagas abertas para a unidade localizada no shopping da cidade. As oportunidades são para os cargos de atendente de bar, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e recepcionista.

Os candidatos às vagas tem que ter pelo menos 18 anos, ensino médio ou técnico completo, além de disponibilidade de horário, podendo ser necessários em fins de semana e feriados.

O restaurante busca contratar pessoas dedicadas. A experiência não é exigida, segundo cita a descrição dos cargos, isso porque os selecionados deverão passar por um treinamento que ensina a realizar cada função necessária, de forma que o contratado desenvolva sua experiência profissional dentro do próprio ambiente de trabalho.

As vagas para o período noturno são: 5 vagas para atendente de bar; 10 vagas para atendente de restaurante; 4 vagas para recepcionista; 4 vagas para auxiliar de limpeza do salão; 7 vagas para auxiliar de limpeza de cozinha e 3 vagas para auxiliar de cozinha. Já para o período integral, ainda estão disponíveis 4 vagas para auxiliar de cozinha.

As inscrições podem ser feitas pelo site de vagas do Outback, clicando nesse link.

Serviço

  • Como participar: a inscrição para o processo seletivo pode ser feita por meio do site Link
  • Cargos disponíveis: atendente de bar, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e recepcionista. 
  • Requisitos: pessoas com ensino médio/técnico completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. 
  • Faixa etária: maiores de 18 anos. 
  • Remuneração: variável de acordo com o cargo exercido e as horas trabalhadas. 
  • Benefícios: vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica (os dois últimos após o período de experiência). 
  • Etapas do processo seletivo e duração: inscrição online e entrevistas. 

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários