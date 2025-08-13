Santa Casa: reabilitação devolve esperança e transforma vidas

Com mais de 45 mil atendimentos realizados em 2024, o Centro de Reabilitação do Grupo Santa Casa de Franca possibilita a recuperação de pacientes oncológicos e de outras condições debilitantes. O serviço, que conta com uma equipe multiprofissional, foca na recuperação integral do paciente, unindo tratamento técnico de alto nível e cuidado humanizado.

A estrutura, anexa ao Hospital do Câncer, oferece suporte especializado em fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, entre outras áreas, com o objetivo de melhorar a mobilidade, reduzir a dor e devolver a autonomia aos pacientes em suas atividades diárias.

Além da recuperação física, o centro desempenha um papel fundamental na saúde mental, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade associados às limitações impostas pelas doenças.