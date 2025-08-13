Santa Casa: reabilitação devolve esperança e transforma vidas

Com mais de 45 mil atendimentos realizados em 2024, o Centro de Reabilitação do Grupo Santa Casa de Franca possibilita a recuperação de pacientes oncológicos e de outras condições debilitantes. O serviço, que conta com uma equipe multiprofissional, foca na recuperação integral do paciente, unindo tratamento técnico de alto nível e cuidado humanizado.
A estrutura, anexa ao Hospital do Câncer, oferece suporte especializado em fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, entre outras áreas, com o objetivo de melhorar a mobilidade, reduzir a dor e devolver a autonomia aos pacientes em suas atividades diárias.
Além da recuperação física, o centro desempenha um papel fundamental na saúde mental, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade associados às limitações impostas pelas doenças.
A fisioterapeuta Flávia Machado Furco Montanini, que atua há 17 anos no Grupo, relata o impacto do trabalho no dia a dia. “Histórias emocionantes são comuns aqui, como a da paciente que, após graves sequelas da Covid-19, recuperou a capacidade de se alimentar, ganhou força e, finalmente, voltou a caminar sozinha. Essas conquistas são fruto do trabalho dedicado de todos os profissionais”, contou.
O presidente voluntário do Grupo Santa Casa, Dr. Sidnei Martins de Oliveira, elogiou a equipe e reforçou a importância do serviço. “O Centro de Reabilitação é um dos pilares para a recuperação dos pacientes, devolvendo não apenas movimentos, mas também equilíbrio emocional, esperança e dignidade. Nossa equipe multidisciplinar apresenta resultados comprovados e continua transformando vidas”, concluiu.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.