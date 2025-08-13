14 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SAÚDE

Santa Casa: reabilitação devolve esperança e transforma vidas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Grupo Santa Casa de Franca
Atendimento realizado no Centro de Reabilitação do Grupo Santa Casa de Franca
Atendimento realizado no Centro de Reabilitação do Grupo Santa Casa de Franca

Com mais de 45 mil atendimentos realizados em 2024, o Centro de Reabilitação do Grupo Santa Casa de Franca possibilita a recuperação de pacientes oncológicos e de outras condições debilitantes. O serviço, que conta com uma equipe multiprofissional, foca na recuperação integral do paciente, unindo tratamento técnico de alto nível e cuidado humanizado.

A estrutura, anexa ao Hospital do Câncer, oferece suporte especializado em fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, entre outras áreas, com o objetivo de melhorar a mobilidade, reduzir a dor e devolver a autonomia aos pacientes em suas atividades diárias.

Além da recuperação física, o centro desempenha um papel fundamental na saúde mental, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade associados às limitações impostas pelas doenças.

A fisioterapeuta Flávia Machado Furco Montanini, que atua há 17 anos no Grupo, relata o impacto do trabalho no dia a dia. “Histórias emocionantes são comuns aqui, como a da paciente que, após graves sequelas da Covid-19, recuperou a capacidade de se alimentar, ganhou força e, finalmente, voltou a caminar sozinha. Essas conquistas são fruto do trabalho dedicado de todos os profissionais”, contou.

O presidente voluntário do Grupo Santa Casa, Dr. Sidnei Martins de Oliveira, elogiou a equipe e reforçou a importância do serviço. “O Centro de Reabilitação é um dos pilares para a recuperação dos pacientes, devolvendo não apenas movimentos, mas também equilíbrio emocional, esperança e dignidade. Nossa equipe multidisciplinar apresenta resultados comprovados e continua transformando vidas”, concluiu.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários