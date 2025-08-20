Cristais Paulista sedia maior feira cultural da Alta Mogiana

A 16ª edição da Gima (Feira Cultural Intermunicipal da Alta Mogiana) será realizada desta quarta-feira, 20, até sábado, 23, no Espaço Rural do Caititu, em Cristais Paulista, com entrada gratuita. O evento terá como tema “Viva o Cooperativismo – Cooperação e Sustentabilidade na Alta Mogiana” e deve reunir mais de 6 mil pessoas, entre crianças, educadores, voluntários, gestores públicos e visitantes de diferentes cidades.

Criada em 2008 pela empresária Flávia Lancha e pela educadora Lucileida Mara de Castro, a Gima nasceu como uma gincana educativa da Labareda Agropecuária para integrar crianças da zona rural e urbana, promovendo respeito e cidadania. Na estreia, participaram 160 alunos de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente. Ao longo dos anos, a proposta cresceu e se tornou a maior feira cultural da Alta Mogiana, reunindo municípios da região em atividades pedagógicas, esportivas e artísticas.

Desde 2018, a organização é feita pela Apeam (Associação para Educação Ambiental da Alta Mogiana), responsável também por outros projetos de impacto social. A coordenação geral da edição deste ano é de Lucileida Mara de Castro, com produção executiva de Carla Cristina Bastianini.