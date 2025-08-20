Cristais Paulista sedia maior feira cultural da Alta Mogiana

A 16ª edição da Gima (Feira Cultural Intermunicipal da Alta Mogiana) será realizada desta quarta-feira, 20, até sábado, 23, no Espaço Rural do Caititu, em Cristais Paulista, com entrada gratuita. O evento terá como tema “Viva o Cooperativismo – Cooperação e Sustentabilidade na Alta Mogiana” e deve reunir mais de 6 mil pessoas, entre crianças, educadores, voluntários, gestores públicos e visitantes de diferentes cidades.
Criada em 2008 pela empresária Flávia Lancha e pela educadora Lucileida Mara de Castro, a Gima nasceu como uma gincana educativa da Labareda Agropecuária para integrar crianças da zona rural e urbana, promovendo respeito e cidadania. Na estreia, participaram 160 alunos de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente. Ao longo dos anos, a proposta cresceu e se tornou a maior feira cultural da Alta Mogiana, reunindo municípios da região em atividades pedagógicas, esportivas e artísticas.
Desde 2018, a organização é feita pela Apeam (Associação para Educação Ambiental da Alta Mogiana), responsável também por outros projetos de impacto social. A coordenação geral da edição deste ano é de Lucileida Mara de Castro, com produção executiva de Carla Cristina Bastianini.
Voltada para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, a feira conta com parceria do Governo do Estado e das secretarias municipais de Educação. Mais de 4 mil crianças das redes de Batatais, Cristais Paulista, Guará, Itirapuã, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho e Restinga participam desde março de um percurso educativo com oficinas, formações para professores e ações culturais. Outras cidades também devem enviar visitantes.
As atividades preparatórias incluíram entrevistas com idosos sobre formas antigas de cooperação, arrecadação de óleo de cozinha usado em parceria com a Brejeiro, recolhimento de lixo eletrônico com o Magazine Luiza, produção de fotos bordadas com poesias, confecção de instrumentos musicais com material reciclável e cálculo da pegada de carbono das escolas, com plantio compensatório de árvores.
Na programação da feira, haverá grito de guerra, danças temáticas, criação de mascotes e diplomação de prefeito e vice-prefeito mirim. Serão realizados sorteios de bicicletas e bolas, além da Corrida Rústica Gima, no dia 17 de agosto, como prévia da abertura.
De 20 a 22 de agosto, o público poderá visitar espaços culturais e educativos com atrações de 30 minutos, incluindo contação de histórias com o grupo Cabrun, apresentações de hip-hop com MC Zumba e Matuto S.A., arte circense com o Cirquim de Dois, oficinas criativas, música com Tio Paulão e palestras do Sebrae e da Brejeiro.
No dia 23, o encerramento terá apresentação do coro da Orquestra Sinfônica de Franca, sob regência do maestro Nazir Bittar. O espetáculo vai unir música clássica e sertaneja, com participação do coral infantil orientado pela professora Camila Bastianini e do balé da escola Raquel & Camila Ballet. Os músicos usarão instrumentos confeccionados com materiais recicláveis, produzidos em oficinas da Gima.
A realização é da Apeam e da AZ Furlan Produções Esportivas e Culturais, com apoio do Governo de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio do ProAC, e patrocínio da Labareda Agropecuária e Usina Alta Mogiana.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.