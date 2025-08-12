Jogador deixa a Francana antes de decisão contra o Botafogo

O volante Raian, de 25 anos, titular em sete dos nove jogos que a Francana disputou na Copa Paulista, rescindiu o contrato com o clube. A agremiação informou, nesta terça-feira, 12, que o jogador alegou problemas pessoais para sair.
Raian deixou a Veterana às vésperas da partida contra o Botafogo, jogo pela última rodada da fase de classificação da competição que vale vaga para a sequência do campeonato. Este jogo será neste sábado, 16, às 15h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
Providenciando sua viagem para Caputira, Minas Gerais, Raian nem chegou a ser relacionado para a partida da Veterana contra o União São João, no último sábado, 9, no Lanchão. “Ele alegou problema de saúde do pai e pediu a rescisão do contrato. Nós concordamos porque é um problema familiar”, disse o técnico Wantuil Rodrigues, que foi expulso contra o União São João e não fica no banco neste sábado. O time será comandado por Luís Gustavo, o "Viola".
A vaga de Raian segue com Murilo, que inclusive fez um dos gols no empate da Veterana contra o União São João por 2 a 2. “Raian foi titular e ficou apenas um jogo no banco nesse tempo que ficou aqui. Ele vinha falando desse problema do pai há bastante tempo”, completou Wantuil.
Em nota, a Francana confirmou o desligamento do jogador nesta terça-feira. “Ele (Raian) saiu amigavelmente. Infelizmente, ele pediu o desligamento por problemas pessoais.”
Grupo 2
A Francana está em 4º lugar com 11 pontos no grupo 2 e briga diretamente com o Botafogo pela última vaga no G4. O Pantera tem 9 pontos, na 5ª posição. A Itapirense, com 4 pontos, não tem mais chance de classificação.
Já estão classificados na chave, por antecipação, o Comercial com 17 pontos, União São João com 16 pontos e Inter de Limeira com 14 pontos.
