Festa de Pedregulho começa nesta quinta-feira; veja os shows

A partir desta quinta-feira, 14, Pedregulho, a 39 km de Franca, dá início a mais uma edição da Feapp (Festa Agropecuária de Pedregulho), um dos eventos mais aguardados do município. Realizada pela Prefeitura, a festa vai até domingo, 17, com uma programação que reúne grandes nomes da música sertaneja.

O investimento nas atrações musicais soma R$ 1.129.000. Além dos shows, a festa contará com montarias em touros todas as noites e parque de diversões. Apesar de ter entrada gratuita todos os dias, no domingo, 17, é pedido 1 kg de alimento não perecível. A festa acontece no Parque Agropecuário "Dirso Polo".

Veja a programação de shows: