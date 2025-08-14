14 de agosto de 2025
ENTRADA LIVRE

Festa de Pedregulho começa nesta quinta-feira; veja os shows

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Atrações da Feapp (Festa Agropecuária de Pedregulho): Matogrosso & Mathias; João Bosco e Vinícius; Guilherme & Santiago e Fred & Fabrício
Atrações da Feapp (Festa Agropecuária de Pedregulho): Matogrosso & Mathias; João Bosco e Vinícius; Guilherme & Santiago e Fred & Fabrício

A partir desta quinta-feira, 14, Pedregulho, a 39 km de Franca, dá início a mais uma edição da Feapp (Festa Agropecuária de Pedregulho), um dos eventos mais aguardados do município. Realizada pela Prefeitura, a festa vai até domingo, 17, com uma programação que reúne grandes nomes da música sertaneja.

O investimento nas atrações musicais soma R$ 1.129.000. Além dos shows, a festa contará com montarias em touros todas as noites e parque de diversões. Apesar de ter entrada gratuita todos os dias, no domingo, 17, é pedido 1 kg de alimento não perecível. A festa acontece no Parque Agropecuário "Dirso Polo".

Veja a programação de shows:

Quinta-feira (14/8)Matogrosso & Mathias. Com mais de 40 anos de carreira e sucessos como “Tentei te Esquecer” e “Frente a Frente”, a dupla promete abrir a festa com romantismo e nostalgia.

  • Sexta-feira (15/8)João Bosco & Vinícius. Precursores do sertanejo universitário, chegam com hits como “Chora, Me Liga” e “Sorte é Ter Você”.

  • Sábado (16/8)Guilherme & Santiago. Donos de músicas como “E Daí?” e “Azul”, a dupla trará uma noite de clássicos sertanejos.

    • Domingo (17/8)Fred & Fabrício. Representando a nova geração do gênero, encerram a Feapp com faixas como “Guarda-Roupa” e “Flor de Plástico”.

