Festa de Pedregulho começa nesta quinta-feira; veja os shows

A partir desta quinta-feira, 14, Pedregulho, a 39 km de Franca, dá início a mais uma edição da Feapp (Festa Agropecuária de Pedregulho), um dos eventos mais aguardados do município. Realizada pela Prefeitura, a festa vai até domingo, 17, com uma programação que reúne grandes nomes da música sertaneja.
O investimento nas atrações musicais soma R$ 1.129.000. Além dos shows, a festa contará com montarias em touros todas as noites e parque de diversões. Apesar de ter entrada gratuita todos os dias, no domingo, 17, é pedido 1 kg de alimento não perecível. A festa acontece no Parque Agropecuário "Dirso Polo".
Veja a programação de shows:
Quinta-feira (14/8) – Matogrosso & Mathias. Com mais de 40 anos de carreira e sucessos como “Tentei te Esquecer” e “Frente a Frente”, a dupla promete abrir a festa com romantismo e nostalgia.
Sexta-feira (15/8) – João Bosco & Vinícius. Precursores do sertanejo universitário, chegam com hits como “Chora, Me Liga” e “Sorte é Ter Você”.
Sábado (16/8) – Guilherme & Santiago. Donos de músicas como “E Daí?” e “Azul”, a dupla trará uma noite de clássicos sertanejos.
Domingo (17/8) – Fred & Fabrício. Representando a nova geração do gênero, encerram a Feapp com faixas como “Guarda-Roupa” e “Flor de Plástico”.
