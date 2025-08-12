Violência contra servidores vira 'epidemia', afirma sindicato

A agressão sofrida por uma técnica de enfermagem de 25 anos, da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Luiza, em Franca, em 4 de outubro, foi um tapa na cara de toda a categoria. O presidente do Sindserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região), Samuel Gomide, declarou que os servidores públicos enfrentam uma verdadeira epidemia de violência. A declaração foi feita durante a sessão ordinária desta terça-feira, 12, na Câmara Municipal de Franca.

“Atos de violência contra os trabalhadores do serviço público estão se tornando comuns e, mais uma vez, atingiram uma amiga servidora. Ela foi brutalmente atacada enquanto prestava atendimento à população. Esse tapa ecoou entre todos os servidores. A mídia local e nacional colocou esse assunto em pauta. Essa situação de violência contra servidores está se tornando epidêmica”, afirmou Gomide durante o uso da Tribuna Livre, momento destinado ao público para trazer temas relevantes para a cidade.

O sindicalista também pediu que acabasse o que chamou de “sensacionalismo político”. “Ir para a porta das unidades e atacar os trabalhadores confunde a população e instiga uma situação que não vai resolver o problema, só vai piorar tanto para o munícipe quanto mais para os funcionários públicos”.