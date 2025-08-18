Copa Difusora 2025 reúne escolas de futebol de Franca e região

A sede do Portal GCN/Sampi e da Rádio Difusora AM 1030 kHz recebeu na última segunda-feira, 11, a reunião oficial de abertura da Copa Difusora 2025, evento tradicional no calendário esportivo de Franca e região. O encontro contou com os organizadores da competição e representantes das equipes inscritas, definindo os últimos detalhes para o torneio que começa nesta quarta-feira, 20.

O campeonato, disputado no formato society, terá categorias do sub-7 ao sub-15, com atletas de diversas escolinhas da cidade e municípios vizinhos. A tabela prevê cinco rodadas na primeira fase, seguidas pelas semifinais e finais da Copa Difusora e da Taça GCN - esta última disputada pelas equipes eliminadas antes da fase decisiva da Difusora.

Além da busca por resultados, a proposta do torneio é proporcionar vivências esportivas enriquecedoras. Raul Facioli, professor da Academia de Futebol do Galo, destacou a importância de inserir os jovens atletas em competições organizadas. "Nós sempre reforçamos que é fundamental estar nas boas competições para os meninos terem boas vivências. A expectativa é a melhor possível, para além do resultado, buscando uma experiência diferenciada para cada atleta."