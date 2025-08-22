24 de agosto de 2025
SAÚDE

Saúde mental: Franca inicia capacitação nacional com a Fiocruz

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Capacitação do Ministério da Saúde em Franca
Capacitação do Ministério da Saúde em Franca

Profissionais que atuam na Raps (Rede de Atenção Psicossocial) de Franca iniciaram, neste mês, um novo e abrangente ciclo de capacitação. Trata-se do Projeto Nós na Rede, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz Brasília, que visa fortalecer, por meio da educação continuada, o cuidado a pessoas em sofrimento mental.

O primeiro encontro reuniu cerca de 30 profissionais da Atenção Básica, dos Capss, das Residências Terapêuticas e das equipes do Consultório na Rua. O curso, que terá uma carga horária total de 120 horas (divididas entre encontros presenciais e atividades a distância), tem como eixo principal a estratégia da redução de danos.

O objetivo é qualificar as equipes para desenvolverem iniciativas inovadoras que promovam a transformação de vidas e a reinserção social dos usuários do serviço.

Este foi o primeiro de uma série de cinco encontros presenciais. Os próximos estão marcados para ocorrer nos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano, com o encerramento em fevereiro de 2026.

A iniciativa em Franca faz parte de um grande projeto nacional, que tem como meta qualificar mais de 42 mil profissionais do SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Brasil.

