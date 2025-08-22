Saúde mental: Franca inicia capacitação nacional com a Fiocruz

Profissionais que atuam na Raps (Rede de Atenção Psicossocial) de Franca iniciaram, neste mês, um novo e abrangente ciclo de capacitação. Trata-se do Projeto Nós na Rede, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz Brasília, que visa fortalecer, por meio da educação continuada, o cuidado a pessoas em sofrimento mental.

O primeiro encontro reuniu cerca de 30 profissionais da Atenção Básica, dos Capss, das Residências Terapêuticas e das equipes do Consultório na Rua. O curso, que terá uma carga horária total de 120 horas (divididas entre encontros presenciais e atividades a distância), tem como eixo principal a estratégia da redução de danos.

O objetivo é qualificar as equipes para desenvolverem iniciativas inovadoras que promovam a transformação de vidas e a reinserção social dos usuários do serviço.