Moradores denunciam buraco crescente em rua do bairro São José

Moradores da rua Professora Amália Pimentel, no bairro São José, em Franca, estão preocupados com um buraco que se abriu após uma intervenção da Sabesp e que, segundo eles, vem aumentando de tamanho nos últimos dias. A via fica na rua acima do Uni-Facef (Centro Universitário de Franca).
De acordo com o relato encaminhado à reportagem, a empresa havia informado que o reparo seria feito até o dia 7 de agosto. No entanto, o prazo não foi cumprido e, em novo contato telefônico, os moradores foram informados que a conclusão do serviço só deve ocorrer no dia 17 de agosto.
Enquanto isso, o buraco segue crescendo, oferecendo risco para motoristas e pedestres que trafegam pelo local. A situação se agrava pela proximidade com instituições de ensino, onde há grande circulação de veículos e pessoas.
O que diz a Sabesp?
Em resposta à situação, a Sabesp informou que uma equipe técnica esteve no endereço citado, no bairro São José, e realizou o reparo no ramal que apresentava vazamento. Disse ainda que a reposição asfáltica também já foi executada. "A Companhia se desculpa pelos transtornos e permanece à disposição de seus clientes pelos canais de atendimento: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp (11) 3388-8000 ou Agência Virtual no site www.sabesp.com.br", conclui a nota.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.