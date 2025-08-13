Moradores denunciam buraco crescente em rua do bairro São José

Moradores da rua Professora Amália Pimentel, no bairro São José, em Franca, estão preocupados com um buraco que se abriu após uma intervenção da Sabesp e que, segundo eles, vem aumentando de tamanho nos últimos dias. A via fica na rua acima do Uni-Facef (Centro Universitário de Franca).

De acordo com o relato encaminhado à reportagem, a empresa havia informado que o reparo seria feito até o dia 7 de agosto. No entanto, o prazo não foi cumprido e, em novo contato telefônico, os moradores foram informados que a conclusão do serviço só deve ocorrer no dia 17 de agosto.

Enquanto isso, o buraco segue crescendo, oferecendo risco para motoristas e pedestres que trafegam pelo local. A situação se agrava pela proximidade com instituições de ensino, onde há grande circulação de veículos e pessoas.

O que diz a Sabesp?