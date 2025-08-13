Sesi Franca promove show gratuito do cantor Silva no fim do mês

O cantor e compositor Silva, um dos nomes de destaque da nova música popular brasileira, será a atração principal da “Tarde Cultural” que o Sesi Franca, localizado na avenida Santa Cruz, 2.870, promove no domingo, dia 31 de agosto. O evento, que terá início às 14h, contará com uma série de atividades gratuitas e culminará com o show do artista às 18h.
Antes da apresentação principal, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, com uma versão pocket da Feira de Quem Faz e do Fest Brechós, oficinas culturais e um show com o cantor francano Matuto.
No palco, Silva apresentará a turnê de seu novo álbum, “Encantado”, trazendo novos arranjos para sucessos como “Fica tudo bem”, além de canções de seu trabalho mais recente.
Como garantir seu ingresso gratuito
A entrada para o evento é gratuita, mas os ingressos são limitados e precisam ser reservados com antecedência. A retirada será dividida em duas etapas:
- Clientes Sesi: A retirada será presencial na secretaria da unidade, entre os dias 14 e 16 de agosto.
- Público em geral: As reservas devem ser feitas online, através do portal Meu Sesi, a partir das 11h do dia 18 de agosto, uma segunda-feira.
