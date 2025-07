Após susto, zagueiro da Francana deve enfrentar a Itapirense

Com o empate do Botafogo por 2 a 2 contra o União São João, nessa quarta-feira, 30, a Francana permanece no G4 do Grupo 2 da Copa Paulista. A Veterana está na 4ª colocação com 7 pontos, enquanto que o Botafogo vem logo atrás com 6 pontos. Na lanterna da chave está a Itapirense, com 4 pontos. O líder da chave é o União São João com 14 pontos, Comercial tem 13 e a Inter de Limeira está com 12.

Após enfrentar a Itapirense, a Veterana ainda jogará contra o União São João, em casa, e contra o Botafogo, fora de casa. No total, restam três partidas para a equipe esmeraldina, garantir vaga na segunda fase da competição.