Morre Marlize Gonçalves, enfermeira símbolo do Samu de Franca

A saúde de Franca perdeu uma de suas mais dedicadas profissionais. A enfermeira Marlize Aparecida Gonçalves, que por mais de uma década foi um pilar no atendimento de urgência do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), morreu aos 60 anos na noite desta quarta-feira, 30, após uma corajosa batalha contra o câncer.

Marlize é lembrada por colegas e pacientes que acompanhavam seu trabalho por sua competência e, acima de tudo, por seu carinho. Em inúmeras ocorrências, demonstrava uma serenidade e uma atenção que levavam conforto e esperança às situações mais críticas, deixando um legado de profissionalismo e empatia.

A despedida acontece nesta quinta-feira, 31, reunindo familiares, amigos e colegas de trabalho. O velório está sendo realizado na sala 5 do Velório São Vicente de Paulo, e se estende até as 13h. O sepultamento ocorrerá em seguida, no Cemitério Jardim das Oliveiras.