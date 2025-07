Suspeito com passagens é preso por tráfico em Franca

Uma operação policial foi realizada em um imóvel residencial no bairro Santa Cruz, em Franca, na manhã desta quarta-feira, 30, resultando na prisão de um homem de 47 anos por tráfico de drogas.

A ação foi desencadeada após denúncias que apontavam a existência de comércio de entorpecentes no local. Os agente foram ató local indicado e verificaram o homem no imóvel. Durante as buscas, os policiais localizaram e apreenderam R$ 104 em dinheiro, 1 aparelho celular, 1 pacote de embalagens tipo “sacolé”, 2 balanças de precisão, 4 porções médias de pasta base de cocaína (188 g no total), com papelotes menores, 2 potes com buchas de maconha (65 g no total).

O suspeito, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, receptação e furto, foi autuado em flagrante. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional e permanecerá à disposição da Justiça, devendo passar por audiência de custódia.