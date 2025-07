Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Nome: Fábio Júnior Noronha Idade: Não informada Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5 Funerária: Nova Franca Local do sepultamento: Parambu, Ceará Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Aparecida de Fátima Garcia Idade: Não informada Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista Funerária: Nova Franca Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Nair Francisco da Costa

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Mariana Carrijo Jacometi

Idade: 82 anos

Local do velório: São Vicente, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Maria Aparecida Alves

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h