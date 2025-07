Evento para fomentar o turismo em Franca começa nesta quinta

Começa na noite desta quinta-feira, 31, o “Comtur’s Day”, um evento de dois dias dedicado a discutir e planejar o futuro do turismo em Franca. Realizado pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo) com apoio da Prefeitura, Sebrae e Senac, o encontro reunirá empresários, estudantes e profissionais do setor para uma troca de ideias e construção de propostas.

Com o tema “Turismo que transforma: hospitalidade, identidade e desenvolvimento local”, o evento é gratuito e acontece nas instalações do Senac Franca, localizada na rua Alfredo Lopes Pinto, 1.345, Vila Teixeira. Se Inscreva para participar clicando aqui.

A programação tem início nesta quinta-feira, às 19h, com uma mesa de debates mediada pelo guia de turismo Tarcísio Alves Liboni, que contará com a presença do diretor de turismo de Bebedouro, Marcus Lúcius Corrêa, do publicitário Eduardo Vicente Soares e do empresário de vinícola Maurício Orlov.