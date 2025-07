Carteiro perde dedo do pé em acidente no Jd. Aeroporto ll

Um carteiro perdeu o dedo do pé após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 30, na avenida César Martins Pirajá, no Jardim Aeroporto II, na região Sul de Franca.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista e o carro envolvido desciam a avenida no sentido Aeroporto III quando, no cruzamento com a rua João Ferreira Lacerda, a colisão lateral aconteceu.

Com o impacto, o motociclista bateu o pé na roda do carro e caiu. Devido à batida, a vítima perdeu um dos dedos.