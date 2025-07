Helinho Garcia comanda a seleção no Globl Jam sub-23 no Canadá

As equipes participarão de uma fase de grupos, onde cada seleção jogará três partidas. Os dois melhores times de cada grupo avançam para a grande decisão do título. Além da disputa pelo ouro, o torneio será uma oportunidade para os jovens atletas se destacarem e ganharem visibilidade no cenário internacional.

O técnico do Sesi Franca Basquete, Helinho Garcia, comandará a seleção brasileira de basquete masculina no Globl Jam 2025. O prestigiado torneio internacional sub-23 será realizado entre os dias 13 e 17 de agosto, em Toronto, no Canadá.

A seleção brasileira masculina brilhou em 2022 ao conquistar o título do Globl Jam e volta com uma nova geração de atletas. A seleção brasileira feminina é estreante na competição, dando continuidade ao trabalho que tem sido realizado nas categorias de base. As meninas encaram Canadá, Porto Rico e Estados Unidos, representado pela Universidade do Texas.

Helinho Garcia já faz parte da comissão técnica da equipe principal da seleção brasileira. Ele terá como assistente Pablo Costa, ex-Franca Basquete e atualmente técnico do Unifacisa. Além de Helinho e Pablo, também estará no torneio o ala-pivô Nathan, que pertencia ao Sesi Franca até a conquista do título do NBB (Novo Basquete Brasil) deste ano.

Seleção masculina