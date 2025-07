Mulher tem carro arrombado: 'a gente se sente desprotegido'

Uma mulher de 29 anos, que preferiu não se identificar por medo de represálias, relatou ter tido o carro arrombado no último sábado, 26. O crime aconteceu por volta das 19h, na Vila Santa Cruz, em Franca, pouco tempo após estacionar o veículo.

O carro estava travado e com o alarme acionado, que não disparou no momento do crime. Câmeras de segurança registraram que os criminosos usaram uma lanterna para observar o interior de vários veículos antes de decidir em qual agir.

Depois do furto, a vítima contou que conversou com moradores da rua, que disseram ter sido o segundo caso semelhante no mesmo local em menos de 30 dias. “Não costumava acontecer esse tipo de crime aqui. Todos ficaram assustados”, disse.